Как обеднеют украинцы за год: прогноз ухудшается

23.03.2017 09:26

Эксперты обновили прогноз по росту цен в Украине

Согласно последним данным, цены могут подскочить на 16,5%, передает Politeka.

При этом если учесть, что в бюджете на этот год предусмотрен рост социальных стандартов на 10%, получается, что украинцы с минимальными доходами станут беднее как минимум на 6%.

Отметим, за последние пять лет цены в Украине выросли практически в два раза, а минимальная зарплата за этот же период – в 2,7 раза. До кризиса, в 2013 году, уровень инфляции по итогам года составлял 0,5%, а уже в следующем году цены подскочили на 24,9%. После начала военных действий Украина временно потеряла не только часть территории, но и львиную долю промышленности.

Аналитик Александр Паращий отмечает, что если в текущем году удастся удержать уровень инфляции ниже 10%, это станет большим достижением для Украины.

По материалам «Сегодня».