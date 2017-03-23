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Как обеднеют украинцы за год: прогноз ухудшается
Эксперты обновили прогноз по росту цен в Украине
Согласно последним данным, цены могут подскочить на 16,5%, передает Politeka.
При этом если учесть, что в бюджете на этот год предусмотрен рост социальных стандартов на 10%, получается, что украинцы с минимальными доходами станут беднее как минимум на 6%.
Отметим, за последние пять лет цены в Украине выросли практически в два раза, а минимальная зарплата за этот же период – в 2,7 раза. До кризиса, в 2013 году, уровень инфляции по итогам года составлял 0,5%, а уже в следующем году цены подскочили на 24,9%. После начала военных действий Украина временно потеряла не только часть территории, но и львиную долю промышленности.
Аналитик Александр Паращий отмечает, что если в текущем году удастся удержать уровень инфляции ниже 10%, это станет большим достижением для Украины.
По материалам «Сегодня».
Теги: Украина, Донбасс, деньги, бедность
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