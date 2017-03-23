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Масштабы фальсификата: украинцы покупают поддельные еду, лекарства и бытовую химию
В Украине фиксируются случаи массовой фальсификации товаров - как продуктов питания, так и лекарств и бытовой химии.
Об этом сообщает UBR.
"На первом месте по количеству подделок и нарушениям норм - молочная продукция: сливочное масло, плавленые сыры, сгущенка, сметана, кефир и даже детское питание. Затем идут соки, кондитерские изделия, крупы, вино и коньяк", - заявила президент общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Ирина Кравченко.
По ее словам, из 40-50 образцов сливочного масла, отбираемого на экспертизу, примерно 70% оказывается фальсификатом.
"Есть случаи, когда молочный жир полностью заменяют растительными или животными жирами, происхождение которых даже нельзя определить. Мы не знаем от каких животных, когда и как был взят этот жир - тюлений он, олений или еще чей-то - неизвестно", - пояснила Кравченко.
Эксперты отмечают, что в крупах также нередко можно найти различные примеси или зараженное вредителями зерно. Нарушения зафиксированы и в отношении муки, нерафинированного растительного масла и прочих бакалейных товаров.
Как отметил заместитель председателя правления ВОО "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик, безнаказанность производителей приводит к тому, что продукты не просто становятся хуже, зачастую они представляют реальную угрозу для здоровья людей.
"К нам везут просроченные импортные продукты, чтобы, перебив маркировку, продать в Украине по дешевке. Это, в свою очередь, породило новую волну производства и продажи подделок иностранных брендов, которые здесь выдают за контрабанду. Это касается лекарств, бытовой химии, стиральных порошков и т.п. Подделку выдает, например, одинаковый штрих-код на упаковках разных производителей из разных стран", - пояснил эксперт.
Отмечается, что часто случается, что инструкции на одно и то же лекарство в Украине и за границей сильно отличаются по широте спектра действия, побочным эффектам и пр. Либо просто продают копеечное средство, например, глюконат кальция, под видом дорогих таблеток.
По словам специалистов, едва ли не единственным действенным инструментом борьбы с производителями некачественной продукции в Украине является предание огласке информации о тех или иных товарах. Одной из причин такой ситуации является то, что действующий закон о защите прав потребителей фактически не распространяется на продукты питания.
Теги: Донбасс, еда, химия, фальсификат
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