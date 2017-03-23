- Гройсман предполагает, что пожар на складе боеприпасов в Балаклее может продлиться до 7 суток18:11
- На месте убийства Вороненкова могут найти "визитки Яроша" – Луценко17:42
- В Балаклее горит пятиэтажка – жители17:21
- Житель Балаклеи о взрывах: Снаряды летают над головой, как новогодний фейерверк17:05
- Поліцейські вже знають ім’я убивці Вороненкова – ЗМІ16:45
- Убийца Вороненкова скончался на операционном столе16:28
- Політолог спрогнозував головні наслідки убивства Вороненкова16:20
- Схема щодо перевиборів провалилася: що політики придумали натомість16:00
- Песков надеется, что к Киеву вернется здравый рассудок и Самойловой разрешат въезд в Украину15:48
- Приехали: столичное метро может закрыться15:30
На месте убийства Вороненкова могут найти "визитки Яроша" – Луценко
Кремль попытается сбить украинское правосудие со следа, считает генпрокурор
На месте убийства бывшего российского депутата Дениса Вороненкова могут быть найдены вероятные "визитки Яроша", а также будет распространяться информацию о том, каким страшным экономическим преступником был покойный, каким он был шпионом НАТО и ФСБ. Об этом сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко, намекая на попытки Кремля сбить украинское правосудие со следа.
"Будет задействован весь арсенал лжи, чтобы отвести нас от очевидного вывода: сегодня в центре Киева состоялась расправа над политическим оппонентом Кремля, который давал показания против Кремля и против Януковича как их прислужника", – подчеркнул он.
Как сообщалось, сегодня в Киеве в результате стрельбы погиб бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков, который принял украинское гражданство и дал показания против беглого президента Виктора Януковича.
Известно, что убийца Вороненкова был задержан в результате ранения после перестрелки.
Примечательно, что Вороненков погиб в годовщину смерти бывшего российского олигарха Бориса Березовского. Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России.
Источник: segodnya.ua
Теги: политика, Донбасс, убийство
- Припёртая к стенке националистка Фарион призналась: коммунисткой была (ВИДЕО)
- Регионалы лишаются женщин
- Это провокация: Минобороны опровергает слухи о причастности армии к конфликтам
- Новый и.о. президента Украины обратился и к сторонникам Януковича: полный текст
- Еврокомиссар: экономическая часть ассоциации Украины и ЕС может быть подписана в июне
- В Мариуполе сожгли партию Порошенко
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"18:00
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие09:42
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Нардеп из Донецка Наталья ВЕСЕЛОВА: «Нам нужно стать максимально сильными, РЕАЛЬНО независимыми»08:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В Донецке возле детского сада взорвали гранату20:50
- Работник прокуратуры Донецкой области попался на валютной взятке20:15
- В «ДНР» и «ЛНР» собираются провести «национализацию» пустующих квартир, чтобы заселить в них российских наемников 19:25
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО 19:00
- Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"18:19
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Гройсман предполагает, что пожар на складе боеприпасов в Балаклее может продлиться до 7 суток18:11
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"18:00
- На месте убийства Вороненкова могут найти "визитки Яроша" – Луценко17:42
- Nintendo выпустила Android-версию игры Super Mario Run17:30
- В Балаклее горит пятиэтажка – жители17:21
- Житель Балаклеи о взрывах: Снаряды летают над головой, как новогодний фейерверк17:05
- Поліцейські вже знають ім’я убивці Вороненкова – ЗМІ16:45
- Убийца Вороненкова скончался на операционном столе16:28
- Політолог спрогнозував головні наслідки убивства Вороненкова16:20
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"18:19
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму
- Бойцы ВСУ будут уничтожать врага новым оружием – фото, видео