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На месте убийства Вороненкова могут найти "визитки Яроша" – Луценко

23.03.2017 17:42
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На месте убийства Вороненкова могут найти "визитки Яроша" – Луценко

Кремль попытается сбить украинское правосудие со следа, считает генпрокурор

На месте убийства бывшего российского депутата Дениса Вороненкова могут быть найдены вероятные "визитки Яроша", а также будет распространяться информацию о том, каким страшным экономическим преступником был покойный, каким он был шпионом НАТО и ФСБ. Об этом сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко, намекая на попытки Кремля сбить украинское правосудие со следа.

"Будет задействован весь арсенал лжи, чтобы отвести нас от очевидного вывода: сегодня в центре Киева состоялась расправа над политическим оппонентом Кремля, который давал показания против Кремля и против Януковича как их прислужника", – подчеркнул он.

Как сообщалось, сегодня в Киеве в результате стрельбы погиб бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков, который принял украинское гражданство и дал показания против беглого президента Виктора Януковича.

Известно, что убийца Вороненкова был задержан в результате ранения после перестрелки.

Примечательно, что Вороненков погиб в годовщину смерти бывшего российского олигарха Бориса Березовского. Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России.

 

Источник: segodnya.ua



Теги: политика, Донбасс, убийство
 
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