- Німецькі експерти оприлюднили суму збитків України від блокади07:45
- НБУ «обрадовал» санкциями российские госбанки07:05
- Милонов грозит санкциями комитету «Евровидения» в Украине22:34
- Отключения света могут начаться в мае - Укрэнерго22:11
- Болельщики ХК «Донбасс» покорили Килиманджаро в поддержку родного клуба21:45
- Россия признала катастрофу с аннексированным Крымом: стало известно о резонансном решении крымских "властей" по "бюджету" на 2017 год21:06
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО 19:00
- Тарифы на воду и тепло в Украине будут устанавливать по-новому18:00
- Путин сделал заявление по газовому сотрудничеству с Украиной17:29
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди17:23
НБУ «обрадовал» санкциями российские госбанки
Украинский финрегулятор внес изменения в изначальное постановление касательно введения санкций против украинских «дочек» российских банков
Об этом Politeka сообщает со ссылкой на сайт Национального банка Украины (НБУ), где был опубликован соответствующий документ.
В частности, постановлением правления №25 от 21 марта, которое вступает в силу с 23 марта, обеспечивается реализация принятых Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) санкций.
«Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур», – отметили в НБУ.
Также Нацбанк запретил украинским банкам «проводить операции, которые нацелены, способствуют или могут способствовать избежанию таких санкций, а также нарушают, способствуют или могут способствовать нарушению таких санкций».
Как сообщала Politeka, 15 марта Нацбанк составил «черный список» банков с россгоскапиталом и рекомендовал СНБО применить к ним санкции.
Ограничения касаются: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ПАО «ВТБ Банк» и ПАО «БМ Банк».
Президент Украины Петр Порошенко утвердил эти санкции 16 марта.
Теги: Донбасс, НБУ, Сбербанк, санкции
- НБУ будет инициировать санкции в отношении материнских структур российских банков
- Санкции против 5-ти украинских банков: вкладчики могут остаться без своих средств
- НБУ будет инициировать санкции в отношении Сбербанка России
- В БПП розповіли, який потрібно зробити перший крок через ситуацію зі «Сбербанком»
- НБУ введет санкции против российских банков
- Глава НБУ Сергей Арбузов: "Открою "страшный секрет" - печатный станок работает практически постоянно"
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В Донецке возле детского сада взорвали гранату20:50
- Работник прокуратуры Донецкой области попался на валютной взятке20:15
- В «ДНР» и «ЛНР» собираются провести «национализацию» пустующих квартир, чтобы заселить в них российских наемников 19:25
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО 19:00
- Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"18:19
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди17:23
- В Мариуполе разрушенный кинотеатр «Союз» переоборудуют в ЦНАП16:34
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса15:20
- Німецькі експерти оприлюднили суму збитків України від блокади07:45
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- НБУ «обрадовал» санкциями российские госбанки07:05
- Милонов грозит санкциями комитету «Евровидения» в Украине22:34
- Отключения света могут начаться в мае - Укрэнерго22:11
- Болельщики ХК «Донбасс» покорили Килиманджаро в поддержку родного клуба21:45
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Россия признала катастрофу с аннексированным Крымом: стало известно о резонансном решении крымских "властей" по "бюджету" на 2017 год21:06
- В Донецке возле детского сада взорвали гранату20:50
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"18:19
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети 08:13
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії19:00
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- Бойцы ВСУ будут уничтожать врага новым оружием – фото, видео