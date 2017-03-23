- Німецькі експерти оприлюднили суму збитків України від блокади07:45
- НБУ «обрадовал» санкциями российские госбанки07:05
- Милонов грозит санкциями комитету «Евровидения» в Украине22:34
- Отключения света могут начаться в мае - Укрэнерго22:11
- Болельщики ХК «Донбасс» покорили Килиманджаро в поддержку родного клуба21:45
- Россия признала катастрофу с аннексированным Крымом: стало известно о резонансном решении крымских "властей" по "бюджету" на 2017 год21:06
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО 19:00
- Тарифы на воду и тепло в Украине будут устанавливать по-новому18:00
- Путин сделал заявление по газовому сотрудничеству с Украиной17:29
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди17:23
Німецькі експерти оприлюднили суму збитків України від блокади
Втрати української держави через блокаду транспортного сполучення з окупованими територіями Донбасу становлять 1,6 відсотка ВВП. Як передає replyua.net з посиланням на DW, відповідний висновок оприлюднила група німецьких радників, які працюють в Україні.
«У відповідності з усіма розрахунками, на тимчасово окупованих територіях Донбасу на даний час виробляється близько 1,6 відсотка ВВП України»,- поясним Рікардо Джуччі, який очолює групу радників. За його словами, найбільші втрати через блокаду Україна може понести в таких галузях, як електроенергетика і виробництво сталі. Крім того, економіст з Німеччини наголосив, що з макроекономічної точки зору блокада Донбасу для всієї України буде аналогом справжнього шоку, однак блокада катастрофою не стане, і МВФ даремно переніс терміни надання чергового траншу.
«В інших галузях ми не очікуємо шоку. Потрібно відзначити, що два цих регіону фактично вже давно відділилися, а кокс і антрацит Україна може імпортувати. Це обійдеться дорожче, є логічні проблеми, але Україна впорається з усім цим без глобальних наслідків », вважає економіст з Німеччини.
Источник: replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, убытки, блокада, эксперт
- Промышленность возобновила рост, но из кризиса выходим с убытками
- Блокада Донбасса: "Укрзализныця" уже получила более 40 млн. грн. убытков
- 3,5 млрд долларов и 75 тысяч рабочих мест - убытки Украины от блокады Донбасса
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения
- Украинские катер и тральщик в Крыму попытались вырваться из блокады
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- В Донецке возле детского сада взорвали гранату20:50
- Работник прокуратуры Донецкой области попался на валютной взятке20:15
- В «ДНР» и «ЛНР» собираются провести «национализацию» пустующих квартир, чтобы заселить в них российских наемников 19:25
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО 19:00
- Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"18:19
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди17:23
- В Мариуполе разрушенный кинотеатр «Союз» переоборудуют в ЦНАП16:34
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса15:20
- Німецькі експерти оприлюднили суму збитків України від блокади07:45
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- НБУ «обрадовал» санкциями российские госбанки07:05
- Милонов грозит санкциями комитету «Евровидения» в Украине22:34
- Отключения света могут начаться в мае - Укрэнерго22:11
- Болельщики ХК «Донбасс» покорили Килиманджаро в поддержку родного клуба21:45
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Россия признала катастрофу с аннексированным Крымом: стало известно о резонансном решении крымских "властей" по "бюджету" на 2017 год21:06
- В Донецке возле детского сада взорвали гранату20:50
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- Пахнет расстрелом: Поклонник "русского мира" из Донецка пожаловался на произвол боевиков "ДНР"18:19
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети 08:13
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії19:00
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- Бойцы ВСУ будут уничтожать врага новым оружием – фото, видео