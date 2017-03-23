Німецькі експерти оприлюднили суму збитків України від блокади

23.03.2017 07:45

Втрати української держави через блокаду транспортного сполучення з окупованими територіями Донбасу становлять 1,6 відсотка ВВП. Як передає replyua.net з посиланням на DW, відповідний висновок оприлюднила група німецьких радників, які працюють в Україні.



«У відповідності з усіма розрахунками, на тимчасово окупованих територіях Донбасу на даний час виробляється близько 1,6 відсотка ВВП України»,- поясним Рікардо Джуччі, який очолює групу радників. За його словами, найбільші втрати через блокаду Україна може понести в таких галузях, як електроенергетика і виробництво сталі. Крім того, економіст з Німеччини наголосив, що з макроекономічної точки зору блокада Донбасу для всієї України буде аналогом справжнього шоку, однак блокада катастрофою не стане, і МВФ даремно переніс терміни надання чергового траншу.



«В інших галузях ми не очікуємо шоку. Потрібно відзначити, що два цих регіону фактично вже давно відділилися, а кокс і антрацит Україна може імпортувати. Це обійдеться дорожче, є логічні проблеми, але Україна впорається з усім цим без глобальних наслідків », вважає економіст з Німеччини.

Источник: replyua.net