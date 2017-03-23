Опубликовано шокирующее ВИДЕО с места убийства Вороненкова

23.03.2017 15:00

В сети появилось видео с места убийства в Киеве беглого экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. На видео видно убитого и раненых, пишет Корреспондент.

Вороненкова расстреляли в центре столицы возле отеля Премьер-Палас. Точно не известно, кем именно являются другие пострадавшие и погибшие.

На видеозаписи видно, что прохожие просят о медицинской помощи людям, которые неподвижно лежат на земле, но все еще живы.

Источник: from-ua.com