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Опубликовано шокирующее ВИДЕО с места убийства Вороненкова

23.03.2017 15:00
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Опубликовано шокирующее ВИДЕО с места убийства Вороненкова

В сети появилось видео с места убийства в Киеве беглого экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. На видео видно убитого и раненых, пишет Корреспондент.

Вороненкова расстреляли в центре столицы возле отеля Премьер-Палас. Точно не известно, кем именно являются другие пострадавшие и погибшие.

На видеозаписи видно, что прохожие просят о медицинской помощи людям, которые неподвижно лежат на земле, но все еще живы.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: политика, Донбасс, Киев, убийство
 
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