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Опубликовано шокирующее ВИДЕО с места убийства Вороненкова
23.03.2017 15:00
В сети появилось видео с места убийства в Киеве беглого экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. На видео видно убитого и раненых, пишет Корреспондент.
Вороненкова расстреляли в центре столицы возле отеля Премьер-Палас. Точно не известно, кем именно являются другие пострадавшие и погибшие.
На видеозаписи видно, что прохожие просят о медицинской помощи людям, которые неподвижно лежат на земле, но все еще живы.
Источник: from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Киев, убийство
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