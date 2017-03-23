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Парламент поддержал инициативу Радикальной партии, относительно стратегического военного союза с США
«Только что парламент поддержал наше обращение к Конгрессу США рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса Основного партнера вне НАТО» - написал в своем Фейсбуке лидер Радикальной партии Украина Олег Ляшко.
«Большое спасибо всем коллегам, которые поддержали наш законопроект. Юлия Тимошенко и ее заместитель Григорий Немыря, как всегда, придумывая разные предлоги, не голосовали за законопроект в защиту Украины. Московская кукушка!» - добавил политик.
В одобренном парламентом документе говорится о непростой ситуации, в которой оказалась Украина в результате российской агрессии и важность для обеих сторон, а также для всего мирового сообщества, вопрос украино-американского оборонного партнерства.
«Согласно Будапештского Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия государства-подписанты - Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки - взяли на себя обязательства уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или независимости Украины - говорится в одобренном документе.
- Однако, одно из государств-гарантов - Российская Федерация, грубо нарушила международное право, Устав ООН и международные обязательства по Будапештскому Меморандуму и начала вооруженную агрессию против Украины.
В соответствии с духом и буквой Будапештского Меморандума, а также на развитие стратегического партнерства между нашими государствами обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса Основного союзника вне НАТО.
Предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключения двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживания агрессора и предотвращения разжигания войны в Европе. Это в интересах Украины, США, Европы и всего мира».
Источник: from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, парламент
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