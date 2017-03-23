Переселенцам дали право оплачивать «коммуналку» по тарифам для населения

23.03.2017 13:45

Верховная Рада Украины урегулировала вопрос оплаты коммунальных услуг для внутренних переселенцев.

Соответствующий законопроект №2481 поддержали 277 депутатов, пишет Обозреватель.

В частности, проект закона устанавливает право переселенцев на оплату стоимости коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в местах компактного поселения внутренне перемещенных лиц (общежития, оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории, пансионаты, отели) по соответствующим тарифам, установленным на такие услуги и товары для населения.

Законопроектом также предусматривается внесение в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" таких дополнений:

– запретить владельцам имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц взимать с таких лиц компенсацию стоимости коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа, которые не соответствует стоимости тарифов на такие услуги и товары для населения;

– запретить поставщикам коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в места компактного поселения внутренне перемещенных лиц применения других тарифов, чем для населения;

– обязать владельцев имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц принять меры по установке средств учета потребленных коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа для удовлетворения собственных бытовых нужд внутренне перемещенных лиц.