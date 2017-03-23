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Переселенцам дали право оплачивать «коммуналку» по тарифам для населения
Верховная Рада Украины урегулировала вопрос оплаты коммунальных услуг для внутренних переселенцев.
Соответствующий законопроект №2481 поддержали 277 депутатов, пишет Обозреватель.
В частности, проект закона устанавливает право переселенцев на оплату стоимости коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в местах компактного поселения внутренне перемещенных лиц (общежития, оздоровительные лагеря, дома отдыха, санатории, пансионаты, отели) по соответствующим тарифам, установленным на такие услуги и товары для населения.
Законопроектом также предусматривается внесение в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" таких дополнений:
– запретить владельцам имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц взимать с таких лиц компенсацию стоимости коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа, которые не соответствует стоимости тарифов на такие услуги и товары для населения;
– запретить поставщикам коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в места компактного поселения внутренне перемещенных лиц применения других тарифов, чем для населения;
– обязать владельцев имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц принять меры по установке средств учета потребленных коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа для удовлетворения собственных бытовых нужд внутренне перемещенных лиц.
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, переселенцы, оплата
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