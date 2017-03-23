Пономарь: Накануне саммита НАТО сделан важный формальный ход

23.03.2017 10:10

На календаре уже четверг, и сегодня совсем немного интересных новостей, но некоторые все-таки надо отметить. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

«Перед саммитом НАТО, который пройдет в мае этого года, сделан формальный, но важный шаг. Верховная Рада призывает Соединенные Штаты дать Украине статус основного союзника НАТО без членства в альянсе. Также Верховная Рада обратилась к Соединенным Штатам с просьбой рассмотреть вопрос о заключении двустороннего оборонного соглашения с Украиной», отмечает обозреватель. Также Пономарь сообщает о том, что маяк Международного валютного фонда и давно назревшая и очень нужная Украине реформа могут состояться. Накануне Кабинет министров поддержал законопроект о Службе финансовых расследований, и в ближайшее время она сможет заменить налоговую милицию.

«Небольшая пометка к моему вчерашнему посту про Беларусь. В порт Одессы прибыл танкер с иранской нефтью и совсем скоро топливо доставят в соседнюю Беларусь», добавляет Олег Пономарь и желает всем хорошего дня.