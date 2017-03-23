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Повышение минималки: где платят больше всего

23.03.2017 10:30
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Повышение минималки: где платят больше всего

Руководитель экспертно-аналитического центра «HeadHunter Украина» Катерина Мащенкорассказала, в какой сфере деятельности в Украине после повышения минималки чаще всего выплачивают «белую» зарплату

Об этом пишет Politeka.

Традиционно самый большой процент официально оформленных и получающих «белую» зарплату сотрудников находится в государственном секторе (94%). Трудоустроенные там украинцы могут рассчитывать на реальное повышение минимальной зарплаты.

Кроме того, повышение минималки оказало положительное влияние и на работников в сфере энергетики и тяжелой промышленности.

«Половина занятых в энергетике и тяжелой промышленности получают официальную зарплату и могут ожидать не только повышения вознаграждения в результате роста минималки, но и защиты своих трудовых прав. 28% сотрудников здесь, не оформленных официально, при получении производственных травм рассчитывают на матпомощь, опираясь исключительно на совесть работодателя», — говорит Мащенко.

По материалам «Сегодня».



Теги: Донбасс, зарплата, минимальная зарплата, повышение
 
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