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Рада ввела возможность открытых торгов для закупки энергосервиса
Верховная Рада Украины ввела возможность открытых торгов для закупки энергосервиса. За соответствующее решение проголосовали 228 депутатов.
Речь идет о втором чтении законопроекта №4549 о введении новых инвестиционных возможностей, гарантировании прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности для проведения масштабной энергомодернизации.
В частности документом предлагается:
- привести терминологию вышеупомянутого закона в соответствие с законом "О публичных закупках";
- уточнить особенности проведения процедур закупки энергосервиса (законопроектом вводится возможность использования процедуры открытых торгов и переговорной процедуры закупки, устанавливаются требования к объявлению о проведении процедуры закупки энергосервиса и тендерной документации, устанавливаются особенности рассмотрения и оценки тендерных предложений и дополнительные основания для отмены торгов);
- применять показатель эффективности энергосервисного договора как критерий определения победителя по процедуре открытых торгов или переговорной процедуре закупки;
- урегулировать сроки заключения энергосервисного договора и сроки согласования существенных условий договора энергосервиса.
Глава комитета Рады по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк уверен, что закон "сдвине с места мощный механизм энергосервиса и масштабной энергомодернизации", а также позволит в течение ближайших лет провести утепление и комплексную энергомодернизации почти 80 тыс. бюджетных учреждений - от детских садов и школ до больниц и университетов.
"Это позволит стране выйти на экономию до 1 млрд куб. м. газа в год, соответственно уменьшив расходы бюджетов на 8-10 млрд грн в год. Это поможет привлечь 5-8 млрд долл. США инвестиций, создав десятки тысяч рабочих мест и огромный спрос на продукцию отечественного машиностроения, строительного комплекса, а также инженерные и ремонтные работы", - написал Галасюк на своей странице в Facebook.
Источник: http://112.ua
Теги: Донбасс, торговля, Верховная Рада
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