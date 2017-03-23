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РФ без объяснения причин перестала пропускать украинцев через границу
23.03.2017 19:43
Россия временно приостановила пропуск лиц и транспортных средств напротив пункта пропуска «Сеньковка» на Черниговщине, сообщил пресс-офицер ГПСУ Олег Слободян.
"Российская сторона официально уведомила руководство Черниговского пограничного отряда о временном приостановлении пропуска лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Новые Юрковичи» (РФ), что напротив украинского пункта пропуска «Сеньковка». Причины такого решения российские пограничники не сообщили. Государственная пограничная служба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок на данном направлении", -говорится в сообщении.
Ранее группа ИС сообщала, что в военной прокуратуре назвали подробности диверсии на складах боеприпасов на Харьковщине.
Источник: sprotyv.info
Теги: Россия, Донбасс, граница
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