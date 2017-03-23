Стало известно, почему не состоялась встреча Трампа и Порошенко

23.03.2017 11:00

Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, заявил о том, что встреча лидеров двух государств требует серьезной подготовки, и ее никто не откладывал.



Как информирует replyua.net со ссылкой на ЛИГА, Климкин отметил, что встреча президентов не откладывалась, просто нужно хорошо подготовиться – добиться содержания и логики переговоров. «По целому ряду вопросов администрация США находится только в состоянии формирования. То, что происходит сегодня, заслуживает не просто поверхностного подхода. Мы ждем глубокого и щепетильного рассмотрения. Именно поэтому встречу нужно хорошо подготовить», заявил глава украинского МИДа.



Также Климкин добавил, что уже был в США, и в некоторых ключевых ведомствах пока еще не были осуществлены все назначения, и только после того, как обе стороны будут готовы, начнется работа над деталями встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. Глава МИД добавил, что президенты уже дважды беседовали по телефону и обсуждали важные вопросы.