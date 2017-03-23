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Убийца Вороненкова находится в больнице

23.03.2017 14:30
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Убийца Вороненкова находится в больнице

Стало известно, что убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова выжил после выстрела охранника

Как передет Politeka, об этом сообщил глава Нацполиции Андрей Крищенко. По его словам, на данный момен он находится в одной из столичных больниц под усиленной охраной.

«Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ», — сообщил он.

Также на текущий момент единственной версией убийства считается заказное. По словам Крищенко,учитывая деятельность погибшего Вороненкова «это очевидно».

Как уже сообщала Politeka, что на пересечении бульвара Шевченко и Пушкинской в Киеве, рядом с отелем Премьер Палас, произошла стрельба. Во время перестрелки убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.




Теги: политика, Донбасс, убийство, убийца, больница
 
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