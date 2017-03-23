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Убийство Вороненкова: в МВД рассказали подробности

23.03.2017 14:15
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Убийство Вороненкова: в МВД рассказали подробности

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко раскрыл подробности сегодняшнего убийстваэкс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева

Как сообщает Politeka, об этом Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

Советник главы МВД уточнил, что Вороненков был убит на выходе из отеля «Премьер-Палас».

«Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашение всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппара», — пишет он.

Геращенко также поставил убийство экс-депутата Госдумы в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета.

Напомним, Стало известно, что в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадало как минимум два человека.

Позже стало известно, что жертвой стрельбы в центре Киева стал экс-депутат КПРФ Росии Денис Вороненков.



Теги: Донбасс, убийство, МВД
 
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