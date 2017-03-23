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В Балаклее горит пятиэтажка – жители
Город в Харьковской области продолжают сотрясать взрывы
В Балаклее горит жилой пятиэтажный дом. Об этом "Сегодня" рассказали местные жители.
Как стало известно, здание расположено у артиллерийских складов на территории военной базы. По словам одного из собеседников, пожарные не могут попасть на территорию базы.
Стоит отметить, что немногие прохожие на улицах города практически не реагируют на раскаты взрывов.
Напомним, в ночь на четверг, 23 марта, произошли взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от г. Балаклея Харьковской области, загорелась военная база. Первая информация о происшествии поступила около 3 часов ночи. Взрывы на складах продолжились утром 23 марта.
Из района Балаклеи уже эвакуировали 20 тысяч человек.
Глава Минобороны Степан Полторак ранее заявил, что по имеющимся предварительным выводам причиной пожара и взрывов боеприпасов на складах была диверсия. "Одна из версий, это диверсия. В том числе, и сбрасывание взрывного устройства с БПЛА", – сказал Полторак. Позже СБУ квалифицировала ЧП в Балаклее как диверсию.
Въезд в город перекрыт, пассажирское ж/д-сообщение также остановлено. На месте взрыва закрыто воздушное пространство в 40-километровой зоне для всех летательных аппаратов.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Балаклея, пожар, взрыв
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