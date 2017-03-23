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В Укрзалізниці повідомили про зміну маршрутів через вибухи на Харківщині
Представництво українського залізничного перевізника «Укрзалізниця» повідомило про зміну маршрутів потягів через ситуацію, що склалася довкола міста Балаклія, що на Харківщині, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Мова йде про потяги, кінцевими пунктами яких є Костянтинівка, Бахмут, Лисичанськ та Харків. Зокрема зону вибухів на складах боєприпасів об’їжджатимуть потяги No 124/ 123, які сполучають Київ та Костянтинівку, No 127/ 128, що прямує з Бахмута до Харкова, No 610, який рухається з Лисичанська до Харкова, а також потяги No 787/788 та No409, що рухаються з Харкова до Костянтинівки та Лисичанську відповідно. В прес-службі Укрзалізниці запевнили, що рух потягів по старому маршруту буде відновлено після того, як ситуація довкола міста Балаклія нормалізується. Також про заборону польотів в 40-кілометровому радіусі від епіцентру вибухів повідомили в «Укравіарух»
Нагадаємо, сьогодні вночі внаслідок пожежі на складі боєприпасів Міністерства оборони України почалися постійні вибухи. Близько 20 тисяч місцевих жителів були евакуйовані. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вибухи можуть тривати ще максимум тиждень.
Теги: Донбасс, Балаклея, Укрзализниця, Харьковская область
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