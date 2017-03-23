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Вбивство Вороненкова: з’явилася реакція Порошенка

23.03.2017 15:15
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Вбивство Вороненкова: з’явилася реакція Порошенка

Підступне вбивство у центрі Києва Дениса Вороненкова – це акт державного тероризму з боку Росії

Таку думку висловив президент України Петро Порошенко, передає Politeka з посиланням на прес-службу президента.

«Підступне вбивство у центрі Києва Дениса Вороненкова – це акт державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань. Явний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях», – написав президент.

Порошенко нагадав, що Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і зокрема ролі колишнього президента Віктора Януковича щодо введення до України російських військ.

«Вважаю невипадковим, що вбивство відбулося в один день з диверсією в Балаклії на Харківщині», – зазначив президент.

Як уже повідомляла Politeka, у центрі Києва поряд з елітним столичним готелем “Прем’єр Палас” відбулася стрілянина, у результаті якої загинула людина.




Теги: политика, Донбасс, убийство, Порошенко
 
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