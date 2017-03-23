Взрыв боеприпасов в Балаклее: над Харьковщиной летают ракеты

23.03.2017 09:17

В сети появилось новые кадры с места взрыва боеприпасов в городе Балаклея на Харьковщине ночью 23 марта, на которых можно увидеть взрывающиеся над воинской частью ракеты

Об этом пишет Politeka.

На фото видно как над воинской частью в результате пожара поднимаются в небо огромные клубы дыма и взрываются боеприпасы.

По имеющейся на данный момент информации жертв от масштабного пожара в Балаклее нет. Однако известно, что жителей близлежащих домов эвакуировали.

Как мы сообщали, в ночь на четверг, 23 марта, на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар и произошли взрывы. СМИ сообщили об экстренной эвакуации местных жителей.

На данный момент развернуто координационный штаб тушения пожара. Задействовано специальную технику и пожарные подразделения ВСУ, на место происшествия направлены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, более 20 автомобилей скорой помощи.

Местные СМИ сообщают, что из района военной части, где расположены склады боеприпасов, экстренно эвакуируются местные жители.