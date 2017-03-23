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Житель Балаклеи о взрывах: Снаряды летают над головой, как новогодний фейерверк
Снаряд пролетел над головой мужчины и взорвался буквально в 300 метрах
В Балаклее на военных складах хранения боеприпасов, продолжаются взрывы. Их слышно постоянно, иногда залпы затихают, но затем начинаются с той же силой, сообщает "Сегодня" сотрудник завода "Хенкель Баутехник" в г. Балаклее.
Один из снарядов пролетел над головой мужчины и взорвался буквально в 300 метрах от него.
"Снаряд пролетел возле головы и взорвался за речкой, буквально в 300 метрах от меня. Отсюда до места взрыва (склада боеприпасов. – Ред.) около 10 км, не больше. Я в Харьков увез семью и вернулся на завод. Сейчас нахожусь на карьере. Завод закрыт. Никого нет, одна охрана. Взрывы слышно постоянно. Затихает, а затем вновь слышно с такой же силой. Летают так, как на новый год фейерверк, только такой крупный, огромный. Видно хорошо. Снаряд и в Гусаровке пролетал. А туда вообще около 17 км (от склада боеприпасов. – Ред.)", – говорит сотрудник завода.
Мужчина вместе с семьей уехал из города в Харьков рано утром, как только начали раздаваться взрывы. Около 9 часов утра вернулся обратно Балаклею. Живет в многоэтажном доме, в нескольких километрах от складов хранения боеприпасов.
"Выехать ночью из города было не сложно. Ехали около 4-х утра, машин полно было. Назад в Балаклею ехать было уже проще, везде пропускали свободно. Стоят наряды полиции, но они не останавливали нас. В 7 часов уехали из Харькова и 8:30 был в Балаклее. Заправки работают, газ продают по 10,8 грн. Свет на заводе есть, а газ везде перекрыли: и в городе, и в поселке, в частном секторе", – добавил местный житель.
"Ездил в город около 9 часов, взял одежду и продукты. Наш 9-этажный дом сейчас пуст, там никого нет. Находится в трех км от ж/д вокзала, а через железную дорогу сразу начинается эта база. В квартирах у некоторых соседей вылетели окна", – рассказывает он.
Напомним, в ночь на четверг, 23 марта, произошли взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от г. Балаклея Харьковской области, загорелась военная база. Первая информация о происшествии поступила около 3 часов ночи. Взрывы на складах продолжились утром 23 марта.
Из района Балаклеи уже эвакуировали 20 тысяч человек.
Глава Минобороны Степан Полторак ранее заявил, что по имеющимся предварительным выводам причиной пожара и взрывов боеприпасов на складах была диверсия. "Одна из версий, это диверсия. В том числе, и сбрасывание взрывного устройства с БПЛА", – сказал Полторак. Позже СБУ квалифицировала ЧП в Балаклее как диверсию.
Въезд в город перекрыт, пассажирское ж/д-сообщение также остановлено. На месте взрыва закрыто воздушное пространство в 40-километровой зоне для всех летательных аппаратов.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Балаклея, взрыв
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