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Адвокат Вороненкова «сдал» ФСБ адрес подзащитного

24.03.2017 18:10
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Адвокат Вороненкова «сдал» ФСБ адрес подзащитного

Адвокат убитого в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Андрей Гривцов сообщил за 10 дней до убийства адрес своего подзащитного сотрудникам ФСБ

Об этом пишет Politeka со ссылкой на «Коммерсант».

На такой шаг адвокат пошел для того, чтобы в России прекратили розыск депутата и направили в Украину официальный запрос на экстрадицию Вороненкова в РФ.

«Мы обсуждали по электронной почте стратегию защиты по его уголовному делу», — сообщил Гривцов.

Подобный ход должен быть снять депутата с международного розыска. Также сообщается, что решение о предоставлении российским спецслужбам информацию с адресом беглого депутата было согласовано с Вороненковым.

Ранее Politeka сообщала, что 23 марта в центре Киева был застрелен бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков.




Теги: Донбасс, убийство, адвокат, ФСБ
 
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