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Что известно о киллере Вороненкова: уроженец Крыма и агент РФ — фото

24.03.2017 12:55
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Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко рассказал подробности о киллере Дениса Вороненкова

Как сообщает Politeka, об этом политик сообщил в Facebook.

Об этом Геращенко написал в своем Facebook.

«Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб», — заявил Геращенко.

Нардеп отмечает, что Паршов официально никогда не покидал пределы Украины. Но в феврале 2015 года он пересёк границу страны, пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью.

Также сообщается, что в РФ Паршов прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов.

«Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооружённых сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат», — отметил Геращенко.

По словам  политика, Паршов в боевых действиях участия не принимал и уволился в августе 2016 года.

Ранее Politeka сообщала, что в Киеве был застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, киллер
 
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