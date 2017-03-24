Еще одной важной персоне из РФ запретили приезжать в Украину

24.03.2017 15:10

Стало известно, что въезд в Украину запретили еще одной скандальной личности — российскому дизайнеру Артемию Лебедеву

Как передает Politeka, об этом в соцсети написал блогер Игорь Бигдан.

«В начале марта в Киев приезжал известный украинофоб и просто самовлюбленный человек Артемий Лебедев. Несмотря на то, что он уже год числится в базе «Миротворца» за незаконный въезд на территорию Крыма и «ЛДНР», въезд в Украину для Лебедева не был закрыт», — пишет он.

Так, по его словам, во время последнего визита, Лебедев посетил свой киевский офис и успел дать образовательную лекцию. После приезда Лебедва в Украину общественность устроила переполох на просторах сети.

«Этот скандал очевидно дошел и до СБУ, где оперативно исправили ошибку, и сегодня мой источник сообщил мне, что гражданину Лебедеву Артемию Татьяновичу, 1975 года рождения, запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет», — подчеркнул Бигдан.

Как уже сообщала Politeka, в СБУ дали окончательный ответ на решение по запрету въезда российской певицы ЮлииСамойловой на Евровидение в Киев.