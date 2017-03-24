Главнокомандующий НАТО решил передать Украине летальное оружие

24.03.2017 11:45

НАТО должно усилить украинские вооруженные силы настолько, насколько это возможно. Об этом на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти, пишет Обозреватель со ссылкой на "Голос Америки".

Он заявил, что Кремль использует военные действия в Украине и Сирии, в том числе и для испытания новых видов оружия и методов войны.

В ответ на вопрос сенатора-респубилканця Джеймса Ингофа о том соглашается ли он с тем, что США должны предоставить Украине летальное оружие, Скапарротти заявил, что украинцы ведут тяжелую борьбу, назвав их дисциплинированными воинами.

"Они противостоят так называемым сепаратистам, которые на самом деле являются российскими ставленниками. Россия поставляет им смертоносное оружие и также испытывает там некоторые новые военные методы. Мы должны усилить украинские вооруженные силы настолько, насколько это возможно", - заявил генерал.

"Рада слышать, что вы поддерживаете предоставления летального оружия нашим друзьям в Украине", - заявила сенатор-республиканец Джон Эрнст, - комментируя ответ верховного главнокомандующего НАТО.

"Похоже, что мы все с этим согласны. Я об этом четко сказала этой администрации и надеюсь, что эта администрация решит оказать помощь как можно раньше. Недавно я стала чувствовать все больше беспокойства из-за использования Россией тактических беспилотников для установления местонахождения артиллерии, а также технологий для блокировки GPS навигации", - сказала сенатор Эрнст и уточнила, какие виды новейшей технологии россияне используют против Украины и в других конфликтах.

Генерал заявил, что в Украине россияне, в определенной степени, делают то, что они делали в Сирии.

"Это - использование украинского конфликта как полигона для испытания их новейшей технологий и методов. Среди них то, что вы упомянули, - сокращение временного промежутка между тем, когда обнаружена цель и тем, когда она может быть поражена, в частности с использованием беспилотников. Это проблема и для США. Ведь эти методы начинают применять в определенной степени и другие террористы. Мы работаем над этими технологиями. Работа с Украиной предоставляет и нам возможность протестировать некоторые вещи, которые мы делаем. Мы должны предоставить им системы раннего оповещения и т.п., чтобы они могли противостоять тому, что делают российские ставленники", - заявил Скапарротти.

Источник: from-ua.com