- Портников об убийстве Вороненкова: дата 20 августа 1940 года выдала Путина19:58
- Стало известно, когда спецслужбы РФ завербовали убийцу Вороненкова19:23
- Кличко розповів, коли українська столиця має бути готова до «Євробачення»19:10
- Кабмин вернул «мигалки» для служебных авто: разница только в цвете18:47
- Пожар в Балаклее: стало известно об ужасных масштабах разрушения18:24
- Адвокат Вороненкова «сдал» ФСБ адрес подзащитного18:10
- В Минэнерго рассказали, как заменить антрацитовый уголь из РФ17:50
- Шуфрич: Конкурс Евровидение будет полноценным только при условии присутствия представителей всех европейских стран17:30
- Отголоски диверсии: в коалиции хотят отставки Муженко17:15
- В БПП хотят заменить Кличко на Гройсмана, но премьер еще думает17:00
Кличко розповів, коли українська столиця має бути готова до «Євробачення»
Міський голова Києва Віталій Кличко видав доручення своїм замісникам та очільникам комунальних служб, які опікуються підготовкою столиці до міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» , аби основні об’єкти майбутнього заходу були готові до 1 травня, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це Кличко наголосив, виїхавши на інспекцію основних київських локацій. Міський голова зазначив, що необхідно, аби всі туристи та фанати Євробачення, яких вже скоро зустріне Київ, мали всі комфортні умови. Першим завданням для київських служб залишається приведення до ладу дорожніх покрівель поблизу Міжнародного виставкового центру, де і відбудуться головні шоу пісенного конкурсу. Також невирішеною залишається проблема навколишніх недобудов біля МВЦ, які, за словами Кличка, планується закрити банерами, щоб ті не спотворювали загальний вигляд вулиць.
Нагадаємо, раніше столична влада заявляла, що до «Євробачення» почне працювати річковий транспорт, яким буде сполучатись два береги Дніпра. Один з тимчасових причалів буде облаштовано біля МВЦ. Також заплановано ремонтні роботи та встановлення скульптур на Поштовій площі.
Теги: Донбасс, Евровидение, Кличко, столица
- В Украине будет объявлен конкурс на право принимать "Евровидение-2017"
- Украина не будет отказываться от проведения «Евровидения-2017»
- Опубликована песня, с которой РФ выступит на «Евровидении» в Киеве — видео
- Зрители выбрали Дидюлю, но на Евровидение-2014 от Беларуси поедет Ващук (ВИДЕО)
- Определен номер выступления Украины на "Евровидении - 2016"
- Что ждет украинцев в 2009 году
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС15:43
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Портников об убийстве Вороненкова: дата 20 августа 1940 года выдала Путина19:58
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Стало известно, когда спецслужбы РФ завербовали убийцу Вороненкова19:23
- Кличко розповів, коли українська столиця має бути готова до «Євробачення»19:10
- Кабмин вернул «мигалки» для служебных авто: разница только в цвете18:47
- Пожар в Балаклее: стало известно об ужасных масштабах разрушения18:24
- Адвокат Вороненкова «сдал» ФСБ адрес подзащитного18:10
- В Минэнерго рассказали, как заменить антрацитовый уголь из РФ17:50
- Шуфрич: Конкурс Евровидение будет полноценным только при условии присутствия представителей всех европейских стран17:30
- Отголоски диверсии: в коалиции хотят отставки Муженко17:15
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО