Кровавая расправа над животными: на Харьковщине хотят уничтожить всех кабанов

24.03.2017 22:17

Харьковская областная власть собирается перестрелять в «Гомольшанских лесах» всех кабанов

Как передает Politeka, об этом сообщил глава совета в экологической группе «Печенеги» Сергей Шапаренко.

По его словам, появление африканской чумы свиней (АЧС) в регионе грозит фактическим уничтожением в нем свиноводства. Эта неизлечимая и смертельная болезнь быстро распространяется как среди домашних, так и среди диких свиней.

«В Национальном природном парке «Гомольшанские леса» 13 марта были найдены четыре диких кабана, погибших из-за АЧС. 16 марта Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Змиевской РГА приняла план мероприятий по ликвидации в районе вспышки этой болезни — по ним кабаны в национальном парке должны быть полностью истреблены.

Поскольку воплощение этой идеи будет прямо противоположный результат — распространение АЧС по окружающим селам — 21 марта Научно-технический совет «Гомольшанских лесов» категорически выступила против нее.

В своих докладах члены научно-технического совета обратили внимание на основные ошибки змиевского плана ликвидации АЧС:

1. Согласно современным научным данным из-за особенностей своей биологии дикий кабан не является ведущим звеном АЧС. То есть, решение о его «депопуляции» не базируется на реальных данных об источнике происхождения заболевания (которым, скорее всего, являются домашние свиньи), что делает это мероприятие в корне неэффективным.

2. Особую угрозу создает метод, которым планируется проводить депопуляцию — отстрел. Инкубационный период АЧС — во время которого животное уже заражено, но еще чувствует себя здоровым — достигает 6 дней. Свиньи очень умные животные, поэтому с начала отстрела пытаются разбежаться — в том числе, и через населенные пункты. Гарантировать, что ни один кабан не убежит, может только полное окружение национального парка. А поскольку его площадь равна 14 296 га, никаких ресурсов райадминистрации на это не хватит.

Ранения животных приведет к кровотечению и попадания вируса в окружающую среду, в котором он будет храниться несколько месяцев, и будет распространяться птицами, грызунами и другими животными. Еще большую угрозу распространения заболевания вызовут недобитые инфицированные животные — а они в результате массового отстрела появятся полностью.

3. Согласно современным данным, ключевую роль в распространении АЧС играют домашние животные и человеческий фактор (сокрытие случаев заболевания, игнорирование санитарных норм, отсутствие правильной обработки кормов, разнесенные вируса с автотранспортом) — поэтому вызывает удивление полное отсутствие запланированных реальных карантинных мероприятий в населенных пунктах вокруг «Гомольшанских лесов».

Все члены научно-технического совета, присутствовавших на заседании, высказались против депопуляции — лучшее общее мнение резюмировала доктор сельскохозяйственных наук, профессор Валентина Мешкова.

Результатом обсуждения стали рекомендации, основные из которых — в любом случае не уничтожать в «Гомольшанских лесах» диких свиней.

Защищал мероприятия, которые планируется проводить, заместитель начальника Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области Александр Тертышный. Несмотря на то, что в конце заседания он признал, что депопуляция кабанов нерациональна, он все равно продолжал настаивать на том, что в соответствии с инструкциями и приказами, она должна быть проведена (тем более странным стало то, что от нарушений инструкций Змиевской противоэпизоотической комиссии Александр Тертышный просто отмахивался).

Интересными стали и откровения чиновника о том, что реальными данными об эпизоотическом состоянии в охотничьих и свиноводческих хозяйствах района Держпоживслужба не обладает — ведь не может их проверять в связи с мораторием на проверки.

Охотничий азарт есть охотничий азарт, и поэтому для многих охотников важнее является не добыча, а сама возможность ее поймать (убить). По инсайдерской информации, желающие принять участие в Гомольшанских депопуляции-сафари уже выстраиваются очередь — и все исключительно стремятся лишь АЧС побороть!»