- Кровавая расправа над животными: на Харьковщине хотят уничтожить всех кабанов22:17
- Рада исправила свою ошибку и обрадовала получателей дивидендов21:30
- Взрывы в Балаклее: что известно о пострадавших21:09
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит20:48
- Синоптик рассказала о погоде на выходные20:30
- Портников об убийстве Вороненкова: дата 20 августа 1940 года выдала Путина19:58
- Стало известно, когда спецслужбы РФ завербовали убийцу Вороненкова19:23
- Кличко розповів, коли українська столиця має бути готова до «Євробачення»19:10
- Кабмин вернул «мигалки» для служебных авто: разница только в цвете18:47
- Пожар в Балаклее: стало известно об ужасных масштабах разрушения18:24
Кровавая расправа над животными: на Харьковщине хотят уничтожить всех кабанов
Харьковская областная власть собирается перестрелять в «Гомольшанских лесах» всех кабанов
Как передает Politeka, об этом сообщил глава совета в экологической группе «Печенеги» Сергей Шапаренко.
По его словам, появление африканской чумы свиней (АЧС) в регионе грозит фактическим уничтожением в нем свиноводства. Эта неизлечимая и смертельная болезнь быстро распространяется как среди домашних, так и среди диких свиней.
«В Национальном природном парке «Гомольшанские леса» 13 марта были найдены четыре диких кабана, погибших из-за АЧС. 16 марта Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Змиевской РГА приняла план мероприятий по ликвидации в районе вспышки этой болезни — по ним кабаны в национальном парке должны быть полностью истреблены.
Поскольку воплощение этой идеи будет прямо противоположный результат — распространение АЧС по окружающим селам — 21 марта Научно-технический совет «Гомольшанских лесов» категорически выступила против нее.
В своих докладах члены научно-технического совета обратили внимание на основные ошибки змиевского плана ликвидации АЧС:
1. Согласно современным научным данным из-за особенностей своей биологии дикий кабан не является ведущим звеном АЧС. То есть, решение о его «депопуляции» не базируется на реальных данных об источнике происхождения заболевания (которым, скорее всего, являются домашние свиньи), что делает это мероприятие в корне неэффективным.
2. Особую угрозу создает метод, которым планируется проводить депопуляцию — отстрел. Инкубационный период АЧС — во время которого животное уже заражено, но еще чувствует себя здоровым — достигает 6 дней. Свиньи очень умные животные, поэтому с начала отстрела пытаются разбежаться — в том числе, и через населенные пункты. Гарантировать, что ни один кабан не убежит, может только полное окружение национального парка. А поскольку его площадь равна 14 296 га, никаких ресурсов райадминистрации на это не хватит.
Ранения животных приведет к кровотечению и попадания вируса в окружающую среду, в котором он будет храниться несколько месяцев, и будет распространяться птицами, грызунами и другими животными. Еще большую угрозу распространения заболевания вызовут недобитые инфицированные животные — а они в результате массового отстрела появятся полностью.
3. Согласно современным данным, ключевую роль в распространении АЧС играют домашние животные и человеческий фактор (сокрытие случаев заболевания, игнорирование санитарных норм, отсутствие правильной обработки кормов, разнесенные вируса с автотранспортом) — поэтому вызывает удивление полное отсутствие запланированных реальных карантинных мероприятий в населенных пунктах вокруг «Гомольшанских лесов».
Все члены научно-технического совета, присутствовавших на заседании, высказались против депопуляции — лучшее общее мнение резюмировала доктор сельскохозяйственных наук, профессор Валентина Мешкова.
Результатом обсуждения стали рекомендации, основные из которых — в любом случае не уничтожать в «Гомольшанских лесах» диких свиней.
Защищал мероприятия, которые планируется проводить, заместитель начальника Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области Александр Тертышный. Несмотря на то, что в конце заседания он признал, что депопуляция кабанов нерациональна, он все равно продолжал настаивать на том, что в соответствии с инструкциями и приказами, она должна быть проведена (тем более странным стало то, что от нарушений инструкций Змиевской противоэпизоотической комиссии Александр Тертышный просто отмахивался).
Интересными стали и откровения чиновника о том, что реальными данными об эпизоотическом состоянии в охотничьих и свиноводческих хозяйствах района Держпоживслужба не обладает — ведь не может их проверять в связи с мораторием на проверки.
Охотничий азарт есть охотничий азарт, и поэтому для многих охотников важнее является не добыча, а сама возможность ее поймать (убить). По инсайдерской информации, желающие принять участие в Гомольшанских депопуляции-сафари уже выстраиваются очередь — и все исключительно стремятся лишь АЧС побороть!»
Теги: Донбасс, животные, Харьковская область, кабан
- В "Донбасс Паласе" пройдет благотворительная выставка "Королевский спорт"
- "Шахтер" разгромил "Ворсклу"
- «Шахтер» выбился в тройку топ-фаворитов Лиги Европы
- "Шахтер" не оставил шансов "Анжи" (ВИДЕО)
- Дружковка в золоте – завершился турнир «Золотая шайба Донбасса»
- Рац: "Севастополь" может выйти в Высшую лигу в следующем сезоне
- Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира20:18
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС15:43
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- Американец устроил масштабный пожар из-за книг — видео22:39
- Кровавая расправа над животными: на Харьковщине хотят уничтожить всех кабанов22:17
- США вводят новые правила получения виз: проверят всю подноготную22:03
- Российский журналист рассказал, как Путин просчитался с Трампом21:46
- Рада исправила свою ошибку и обрадовала получателей дивидендов21:30
- Взрывы в Балаклее: что известно о пострадавших21:09
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит20:48
- Синоптик рассказала о погоде на выходные20:30
- Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира20:18
- Портников об убийстве Вороненкова: дата 20 августа 1940 года выдала Путина19:58
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО