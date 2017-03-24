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Кто станет новым главой БПП: все кандидаты

24.03.2017 13:15
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Кто станет новым главой БПП: все кандидаты

Во фракции  «Блока Петра Порошенко» рассматривают несколько кандидатур на пост председателя

Об этом сообщает Politeka.

Отмечается, что должность Игоря Грынива хотят занять Сергей Березенко, Ирина Луценко и Артур Герасимов.

«Сергей и Ира очень рвутся стать председателем. Артур устраивает все группы, но он сам не хочет, потому что это ответственность за голосование», — сообщил один из парламентариев.

Кроме того, сам Грынив уже давно хотел уйти с поста главы фракции, но оставался при должности из-за уговоров президента Петра Порошенко.

«Он сразу не хотел руководить фракцией. Единственная причина почему он идет – ему удалось уговорить Петра Алексеевича», — добавил нардеп.

Ранее Politeka сообщала, что руководитель фракции «БПП» в Верховной Раде Игорь Грынив ушел с этого поста.

По материалам «Украинская правда»



Теги: политика, Донбасс, БПП Солидарность
 
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