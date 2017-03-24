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Минималку в Украине могут повысить в три раза

24.03.2017 13:21
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Минималку в Украине могут повысить в три раза

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет, чтобы украинцам повысилиминимальную заработную плату

Как сообщает Politeka, об этом чиновник заявил в ходе «Часа вопросов к правительству».

«Что касается повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Друзья, я не хочу 5 – я хочу 10. Я хотел бы, чтобы люди получали достойную заработную плату. Но нужно смотреть на реальные возможности экономики и частного сектора. Сегодня стали возможны 3200 грн», — отметил Гройсман.

Премьер добавил, что когда в стране станет реально поднять минималку до пяти тысяч гривен, то он будет рядом, чтобы поддержать это решение.

«Но всему свое время», — добавил он.

Ранее Politeka сообщала, что после повышения минималки зарплата выросла только у каждого пятого украинца.



Теги: Украина, Донбасс, минимальная зарплата, повышение
 
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