Минималку в Украине могут повысить в три раза

24.03.2017 13:21

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет, чтобы украинцам повысилиминимальную заработную плату

Как сообщает Politeka, об этом чиновник заявил в ходе «Часа вопросов к правительству».

«Что касается повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Друзья, я не хочу 5 – я хочу 10. Я хотел бы, чтобы люди получали достойную заработную плату. Но нужно смотреть на реальные возможности экономики и частного сектора. Сегодня стали возможны 3200 грн», — отметил Гройсман.

Премьер добавил, что когда в стране станет реально поднять минималку до пяти тысяч гривен, то он будет рядом, чтобы поддержать это решение.

«Но всему свое время», — добавил он.

Ранее Politeka сообщала, что после повышения минималки зарплата выросла только у каждого пятого украинца.