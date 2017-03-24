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Миссия МВФ начала работу в Украине

24.03.2017 10:45
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Миссия МВФ начала работу в Украине

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала свою работу в Украине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз Министерства финансов, передает Апостроф.

По информации ведомства, миссия планирует среди прочего рассмотреть концепцию развития Государственной фискальной службы (ГФС).

"Среди ключевых вопросов в повестке дня - оценка и рекомендации МВФ по концепции развития ГФС, которая была наработана Минфином вместе с ГФС", - говорится в релизе.

Министерство также отмечает, что совместно с МВФ работает над запуском среднесрочной реформы ГФС, которая является одним из ключевых приоритетов Минфина и очень важна для улучшения системы администрирования налогов.

 

Источник: from-ua.com



Теги: политика, Украина, Донбасс, МВФ
 
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