Миссия МВФ начала работу в Украине

24.03.2017 10:45

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала свою работу в Украине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз Министерства финансов, передает Апостроф.

По информации ведомства, миссия планирует среди прочего рассмотреть концепцию развития Государственной фискальной службы (ГФС).

"Среди ключевых вопросов в повестке дня - оценка и рекомендации МВФ по концепции развития ГФС, которая была наработана Минфином вместе с ГФС", - говорится в релизе.

Министерство также отмечает, что совместно с МВФ работает над запуском среднесрочной реформы ГФС, которая является одним из ключевых приоритетов Минфина и очень важна для улучшения системы администрирования налогов.

Источник: from-ua.com