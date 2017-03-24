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НКРЭ неожиданно подняла цены на электроэнергию – документ
Неожиданное постановление регулятора о поднятии цены на электроэнергию будет обжаловано в суд
Об этом сообщил эксперт в сфере энергетики Андрей Герус, передает Politeka.
«Вчера НКРЕКП таки подняла оптово-рыночной цены на электроэнергию. Просто сделали так, чтобы никто ничего не понял», — прокомментировал ситуацию эксперт.
Согласно постановлению, цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8%.
«1,8% за 2 квартала — это даже больше чем 1% за 3 квартала. Жулики. Поднимают цену, да еще и сами боятся делать это публичным и понятным способом. Даже побоялись этот вопрос озвучить на заседании НКРЕКП», — добавил эксперт.
По его словам, при таком непрозрачном установлении тарифов ни о каком доверии к регулятору речь не может идти. В связи с этим фактом эксперт пообещал обжаловать решение в суде.
«Похоже, без этого уже никак», — резюмировал Герус.
Теги: Донбасс, электроэнергия, повышение
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