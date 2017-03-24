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Почему Порошенко ни в коем случае не допустит досрочных парламентских выборов

24.03.2017 15:20
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Почему Порошенко ни в коем случае не допустит досрочных парламентских выборов

В Украине есть все предпосылки для проведения досрочных парламентских выборов, но Президент Украины Петр Порошенко их не допустит, поскольку боится потерять власть. Об этом в комментарии Голос UA сообщил политолог Олесь Доний.

«Безусловно, предпосылки есть. Ведь в обществе назрел политический и экономический кризис. Страна летит вниз. Рушится не только экономика, но и все перспективы украинцев нынешнего поколения. К сожалению, у общественности нет реальных механизмов, чтобы запустить парламентские перевыборы. Поскольку, согласно украинскому законодательству такое решение должен принимать Президент, а Порошенко боится потерять власть и поэтому не хочет распускать контролированную им Верховную Раду»,- сказал О. Доний.

По его словам ситуация в стране изменится только после проведения президентских выборов.

«Но и смена состава Верховной Рады радикально ситуацию в стране не поменяет, до тех пор, пока не уйдет Порошенко. Ведь в его руках сконцентрированы финансовые, медийные и организационные ресурсы. И соответственно он имеет возможность докупить любое количество депутатов. Поэтому, пока не пройдут президентские выборы, ситуация в стране не изменится»,- подчеркнул О. Доний.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, парламент, выборы, Порошенко
 
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