Если бы российские спецслужбы хотели ликвидировать экс-депутата Дениса Вороненкова, они действовали бы иначе. Об этом РИА Новости Украина сообщил политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"В принципе, произошло то, что может случиться в столице Украины буквально с каждым. Вопрос общественной безопасности по-прежнему актуален, ведь у нас правохранительные органы заняты коммерцией, оказанием политических услуг власти и ее пиар-обслуживанием. Но только не своими прямыми обязанностями. В этой связи достаточно вспомнить одно лишь убийство Павла Шеремета и то, как "успешно" оно расследуется", — отметил политолог.

Эксперт убежден, что убийство Вороненкова стало следствием его деятельности на территории Российской Федерации.

"В случае с Вороненковым все дело в тех "хвостах", которые остались у него в России. Этот человек, по сути, был высокопоставленным "решалой", и его деятельность была насыщена многочисленными конфликтными ситуациями. Обиженные им люди обладали большими возможностями, в том числе и криминальными. Поэтому нельзя исключить, что экс-депутата убили за деньги, и это связано с его предыдущей деятельностью в Москве", — говорит Золотарев.

Политолога не удивляет, что украинские власти сходу усмотрели в деле российский след.

"Эта истерия неудивительна. Непонятно только, зачем ФСБ так рискованно работать, если "чаепитие с полонием" гораздо более тихо и надежно. Спецслужбы не бегают в центре Киева с автоматом. Учитывая, что нападавший ранен, это риск того, что дальше ситуацию раскрутят. Это еще раз подтверждает аматорский, криминальный характер покушения. ФСБ незачем так "палиться". Для серьезной спецслужбы это не самый лучший вариант", - подытожил Золотарев.

Источник: http://from-ua.com