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Порошенко и Лукашенко договорились активизировать политический диалог на всех уровнях
Лукашенко приветствовал назначение посла Украины в Беларуси
Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонной беседе обсудили перспективы развития двусторонних отношений и договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.
"Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях", – сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
Президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года.
Лукашенко приветствовал назначение посла Украины в Беларуси.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: политика, Беларусь, Порошенко, Лукашенко, диалог
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