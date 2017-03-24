- НКРЭ неожиданно подняла цены на электроэнергию – документ12:30
- Взрывы в Балаклее: стало известно о погибшей12:20
- Пожар в Балаклее удалось локализировать12:15
- Порошенко утвердил секретную программу развития ВСУ до 2020 года12:15
- Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду11:55
- Главнокомандующий НАТО решил передать Украине летальное оружие11:45
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Стала известна еще одна деталь убийства Вороненкова11:20
- РосСМИ назвали имя килллера Вороненкова10:57
- Миссия МВФ начала работу в Украине10:45
Порошенко утвердил секретную программу развития ВСУ до 2020 года
До 2020 года основные усилия будут направлены на достижение полной взаимосовместимости подразделений Вооруженных сил Украины с силами НАТО, пишет Хвиля.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года «О Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года» «Утвердить Государственную программу развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года (прилагается, секретно)», — говорится в указе президента.
Указом также отменяются указы президента от 2 сентября 2013 года «О Государственной комплексной программе реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года» и от 28 апреля 2014 года «О мерах по повышению эффективности планирования в секторе безопасности и обороны».
Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом, возлагается на секретаря СНБО (Александра Турчинова).
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, развитие, ВСУ, Порошенко
- "Диверсантам "ДНР" дано указание "работать" на взятие пленных ВСУшников", - блогер
- Українські кореспонденти, що висвітлюють російсько-українську війну, нагородять військових, медиків та волонтерів
- В районе Докучаевска идет борьба между ВСУ и боевиками за контроль над "серым терриконом"
- "Есть и плохие моменты", - британский военный об эффективности ВСУ (ВИДЕО)
- "Мирко Саблич" посвятила песню украинским воинам, которые сражаются на Донбассе (ВИДЕО)
- Радостные новости из зоны АТО
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль19:10
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"18:00
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие09:42
- Объединение с Россией: о чем Ле Пен вещает в Москве12:41
- НКРЭ неожиданно подняла цены на электроэнергию – документ12:30
- Взрывы в Балаклее: стало известно о погибшей12:20
- Пожар в Балаклее удалось локализировать12:15
- Порошенко утвердил секретную программу развития ВСУ до 2020 года12:15
- Северная Корея готовится к испытанию ядерной ракеты12:03
- Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду11:55
- Главнокомандующий НАТО решил передать Украине летальное оружие11:45
- В продажу поступили красные iPhone 711:40
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы