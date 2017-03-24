Пожар в Балаклее удалось локализировать

24.03.2017 12:15

Виталий Саранцев, спикер пресс-центра Министерства обороны, сегодня заявил о том, что пожарные подразделения военнослужащих Вооруженных Сил Украины смогли локализировать пожар на складе боеприпасов в Балаклее, передает replyua.net со ссылкой на канал 112 Украина.



По словам Саранцева, ситуация на месте меняется в лучшую сторону. «За всю ночь и по состоянию на утренние часы интенсивность взрывов на складе боеприпасов значительно сократилась. По состоянию на четыре часа утра взрывы гремели каждые пару минут, однако позже частота снизилась до одного взрыва в течение 15 минут. Ситуация изменилась к лучшему. Пожарные подразделения арсенала военных ВСУ смогли локализировать пожар.



В настоящий момент идет осмотр территории по всему периметру, и это делается для того, чтобы дать оценку масштабам возгорания и принять верное решение относительно дальнейших действий на участке», подчеркнул Саранцев. Напомним, что пожар на складах боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта, жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.