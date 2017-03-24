- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Свершилось! "Укрзализныця" избавится от старых одеял и перьевых подушек 07:25
- Кровавая расправа над животными: на Харьковщине хотят уничтожить всех кабанов22:17
- Рада исправила свою ошибку и обрадовала получателей дивидендов21:30
- Взрывы в Балаклее: что известно о пострадавших21:09
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит20:48
- Синоптик рассказала о погоде на выходные20:30
- Портников об убийстве Вороненкова: дата 20 августа 1940 года выдала Путина19:58
- Стало известно, когда спецслужбы РФ завербовали убийцу Вороненкова19:23
- Кличко розповів, коли українська столиця має бути готова до «Євробачення»19:10
Пожар в Балаклее удалось локализировать
Виталий Саранцев, спикер пресс-центра Министерства обороны, сегодня заявил о том, что пожарные подразделения военнослужащих Вооруженных Сил Украины смогли локализировать пожар на складе боеприпасов в Балаклее, передает replyua.net со ссылкой на канал 112 Украина.
По словам Саранцева, ситуация на месте меняется в лучшую сторону. «За всю ночь и по состоянию на утренние часы интенсивность взрывов на складе боеприпасов значительно сократилась. По состоянию на четыре часа утра взрывы гремели каждые пару минут, однако позже частота снизилась до одного взрыва в течение 15 минут. Ситуация изменилась к лучшему. Пожарные подразделения арсенала военных ВСУ смогли локализировать пожар.
В настоящий момент идет осмотр территории по всему периметру, и это делается для того, чтобы дать оценку масштабам возгорания и принять верное решение относительно дальнейших действий на участке», подчеркнул Саранцев. Напомним, что пожар на складах боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта, жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.
Теги: Донбасс, Балаклея, пожар
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Прифронтовая Красногоровка: на грани войны и мира20:18
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС15:43
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- Руководство "Азовстали" прокомментировало "сенсацию" о поставках угля из оккупированного Донбасса в Украину08:15
- Боевики эксплуатируют жителей Харцызска 07:54
- Свершилось! "Укрзализныця" избавится от старых одеял и перьевых подушек 07:25
- Астрологический прогноз с 25 по 31 марта07:05
- Американец устроил масштабный пожар из-за книг — видео22:39
- Кровавая расправа над животными: на Харьковщине хотят уничтожить всех кабанов22:17
- США вводят новые правила получения виз: проверят всю подноготную22:03
- Российский журналист рассказал, как Путин просчитался с Трампом21:46
- Рада исправила свою ошибку и обрадовала получателей дивидендов21:30
- Взрывы в Балаклее: что известно о пострадавших21:09
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе