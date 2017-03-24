Пылающая Балаклея с высоты птичьего полета. ВИДЕО

24.03.2017 14:40

В сети появилось видео пожарища в Балаклее, из которого стают ясны масштабы катастрофы.

Кроме того, Генеральний штаб ВСУ опубликовал фотографии специализированной техники, которая задействована в ликвидации последствий пожара и взрывов на военных складах в Балаклее. Фотографии размещены на странице в Facebook.

Согласно информации военных, в настоящий момент на территории города Балаклея обезврежено 74 взрывоопасных предмета и фрагмента боеприпасов. Также ликвидировано 15 пожаров за пределами склада, возникших вследствие попадания боеприпасов.

Сейчас тушение пожара на территории арсенала осуществляется специальным подразделением Минобороны с привлечением двух пожарных танков. На месте происшествия работает 9 пиротехнических расчетов ГосЧС, которые разминируют безопасные сектора территории города и другие населенные пункты в 10-километровой зоне.

Напомним, ранее сообщили, что в результате взрывов складов погибла пенсионерка. Тело погибшей доставил спасатели из-под завалов разрушенного дома. Кроме того, ранения получила еще одна местная жительница, которую госпитализировали в одну из больниц Харькова.

Напомним, в Харьковской области горят склады с боеприпасами. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отметил, что на складах находится 138 тыс. тонн боеприпасов, а общая площадь арсенала занимает 368 гектар. Позже Государственной пограничной службой был ужесточен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.

По факту взрывов на складах хранения боеприпасов в Балаклее СБУ открыла производство по статье «диверсия». Между тем следствие исключает версию попытки скрыть расхищение боеприпасов как причину пожара на военных складах.

Укрзализныца ограничила маршруты поездов в связи с взрывами в Балаклее.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который побывал на месте чрезвычайной ситуации в Балаклеи, заявил, что пожар на военном арсенале может продлится до семи суток.

Источник: sprotyv.info