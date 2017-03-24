Сердце убийцы Вороненкова пытались запустить 10 раз

24.03.2017 09:28

Убийца бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова умер в больнице № 17 Киева от полученных ранений. Как сообщают Вести, главврач Киевской городской больницы №17 Игорь Демин рассказал причины смерти убийцы Дениса Вороненкова. "Ранений много, позвоночник, голова, четыре пули в теле. Делали прямой массаж сердца. Его удалось запустить, но из-за слишком продолжительной остановки это не помогло. В операционной работало 16 человек. Огромная кровопотеря", - рассказал журналистам Демин.

Киллер поступил в больницу со сквозной раной головы и ранением в области сердца. Врачи также делали убийце трепанацию черепа, пытаясь склеить голову, поврежденную выстрелом охранника. У киллера 10 раз останавливалось сердце.

Источник: http://from-ua.com