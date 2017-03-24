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Сердце убийцы Вороненкова пытались запустить 10 раз

24.03.2017 09:28
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Сердце убийцы Вороненкова пытались запустить 10 раз

Убийца бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова умер в больнице № 17 Киева от полученных ранений.

Как сообщают Вести, главврач Киевской городской больницы №17 Игорь Демин рассказал причины смерти убийцы Дениса Вороненкова.

"Ранений много, позвоночник, голова, четыре пули в теле. Делали прямой массаж сердца. Его удалось запустить, но из-за слишком продолжительной остановки это не помогло. В операционной работало 16 человек. Огромная кровопотеря", - рассказал журналистам Демин.

Киллер поступил в больницу со сквозной раной головы и ранением в области сердца. Врачи также делали убийце трепанацию черепа, пытаясь склеить голову, поврежденную выстрелом охранника. У киллера 10 раз останавливалось сердце.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, Киев, убийство
 
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