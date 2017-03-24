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Стала известна еще одна деталь убийства Вороненкова

24.03.2017 11:20
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Стала известна еще одна деталь убийства Вороненкова

Валерий Гелетей, начальник управления государственной охраны, заявил о том, что напавший на Дениса Вороненкова не поджидал его у отеля, а длительное время следил за передвижением Вороненкова на автомобиле. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от Гелетея в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, он с уверенностью может заявлять о том, что ранее была предоставлена ошибочная информация – киллер не поджидал бывшего депутата Госдумы возле гостиницы «Премьер Палас».

«Автомобиль убийцы двигался следом за автомобилем Вороненкова – за убитым», заявил начальник УГО. Также Гелетей подчеркнул, что автомобиль, на котором передвигался киллер, долгое время преследовал авто Вороненкова, после чего припарковался недалеко от гостиницы. По мнению начальника УГО, возникла экстренная ситуация, в результате чего преследовавший Вороненкова мужчина был вынужден остановить наблюдение и застрелить бывшего депутата.

Напомним, что Дениса Вороненкова застрелили возле одной из самых дорогих гостиниц Киева, в центре города. Вороненков уехал из России осенью прошлого года, чуть позже получил украинское гражданство. Супруга экс-депутата, Мария Максакова, также находилась в Киеве.



Теги: политика, Донбасс, депутат, убийство, Госдума
 
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