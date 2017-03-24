- Портников об убийстве Вороненкова: дата 20 августа 1940 года выдала Путина19:58
- Стало известно, когда спецслужбы РФ завербовали убийцу Вороненкова19:23
- Кличко розповів, коли українська столиця має бути готова до «Євробачення»19:10
- Кабмин вернул «мигалки» для служебных авто: разница только в цвете18:47
- Пожар в Балаклее: стало известно об ужасных масштабах разрушения18:24
- Адвокат Вороненкова «сдал» ФСБ адрес подзащитного18:10
- В Минэнерго рассказали, как заменить антрацитовый уголь из РФ17:50
- Шуфрич: Конкурс Евровидение будет полноценным только при условии присутствия представителей всех европейских стран17:30
- Отголоски диверсии: в коалиции хотят отставки Муженко17:15
- В БПП хотят заменить Кличко на Гройсмана, но премьер еще думает17:00
Стало известно, когда спецслужбы РФ завербовали убийцу Вороненкова
Стало известно, когда российские спецслужбы завербовали убийцу экс-депутат Госдумы РФДениса Вороненкова Павла Першова
Как пишет Politeka, об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Источник также сообщает, что у Першова в РФ осталась жена и дочь.
«Его гражданская жена с ребенком до сих пор проживают в России», — сказал собеседник.
В Украину убийца попал с территории Беларуси пешком, через наземный переход Новые Ярыловичи, зимой 2015 года — предъявив паспорт гражданина Украины, серия и номер которого свидетельствуют о том, что он получал его в ОРДЛО.
По мнению собеседника, Першова завербовали российские спецслужбы в конце 2014 года.
Как писала Politeka, убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павел Паршов был уволен из Национальной гвардии Украины за невыполнение условий контракта.
По материалам LB.ua.
Теги: политика, Россия, Донбасс, убийство
- Путин сказал, что не он является основателем современной российской политики
- "Гореть вам в аду": Андрея Макаревича достали холуи и клоуны
- Украинский дипломат довел политика РФ до неконтролируемого бешенства. ВИДЕО
- Газовый узел разрублен
- Мнение эксперта: Путину не выгоден и не нужен Донбасс, у него планы по всей Украине
- Медведев: Есть действующая договорная база с Украиной. Идеальная или нет, но она подлежит исполнению
- В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета16:35
- В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС15:43
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Портников об убийстве Вороненкова: дата 20 августа 1940 года выдала Путина19:58
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Стало известно, когда спецслужбы РФ завербовали убийцу Вороненкова19:23
- Кличко розповів, коли українська столиця має бути готова до «Євробачення»19:10
- Кабмин вернул «мигалки» для служебных авто: разница только в цвете18:47
- Пожар в Балаклее: стало известно об ужасных масштабах разрушения18:24
- Адвокат Вороненкова «сдал» ФСБ адрес подзащитного18:10
- В Минэнерго рассказали, как заменить антрацитовый уголь из РФ17:50
- Шуфрич: Конкурс Евровидение будет полноценным только при условии присутствия представителей всех европейских стран17:30
- Отголоски диверсии: в коалиции хотят отставки Муженко17:15
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО