У Порошенка порахували збитки внаслідок пожежі на складі боєприпасів у Балаклії

24.03.2017 09:32

У Петра Порошенка оцінили шкоди складу боєприпасів в Харківській області.

Як інформує replyua.net, у своєму акаунті соцмережі Facebook Юрій Бірюков, який є радником президента України, повідомив, що всі майданчики на поверхні землі, знищені, а з підземними сховищами все в порядку. За словами Бірюкова, диверсанти хотіли знищити саме те, що зберігається в підземних бункерах на складі в Балаклії, але дістатися до них не змогли. Однак збиток все ж значний. Не такий величезний, як писали в ЗМІ, але не маленький. Вигоріли всі майданчики на поверхні землі.



«Ніяких 125-175 тисяч тонн боєприпасів не було», - зауважив Бірюков, зазначивши, що серед знищених боєприпасів - ракети зенітно-ракетного комплексу БУК. За словами радника Порошенко, детонація боєприпасів у Балаклії пішла на спад, до місця події підтягують спеціальну техніку.



Як відомо, пожежа і детонація боєприпасів на складі в Харківській області стався в ніч на 23 березня. Протягом усього дня боєприпаси продовжували вибухати, вогонь поширювався далі. Детонація боєприпасів не дозволяла проводити протипожежні заходи. Петро Порошенко закликав НАТО допомогти Україні розібратися з наслідками НП.