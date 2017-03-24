- «Уловки» Трудового кодекса: скрытые камеры и срочные договора14:10
- Остановка метро: кто должен уйти в отставку13:56
- Политолог: Убийство Вороненкова - это чистый криминал, ФСБ так не работает13:40
- Минималку в Украине могут повысить в три раза13:21
- Кто станет новым главой БПП: все кандидаты13:15
- В Крыму ушла «под землю» трасса Севастополь-Симферополь13:05
- Что известно о киллере Вороненкова: уроженец Крыма и агент РФ — фото12:55
- НКРЭ неожиданно подняла цены на электроэнергию – документ12:30
- Взрывы в Балаклее: стало известно о погибшей12:20
- Пожар в Балаклее удалось локализировать12:15
«Уловки» Трудового кодекса: скрытые камеры и срочные договора
15 марта профильный комитет Верховной Рады собрался и проголосовал за рекомендацию законопроекта об изменениях в Трудовой кодекс для голосования в парламенте, по этому Трудовой кодекс в ближайшее время могут обновить. Что ждать наемным работникам в случае принятия данного проекта в эфире «Громадського радио» рассказала юрист ОО «Трудовые инициативы» Ирина Славинская.
По ее словам, в обновленном Трудовом кодексе есть норма, которая позволяет заключать всем работодателям срочные трудовые договоры. «Когда вы приходите на работу, издается приказ о принятии и начинаете работать, получать заработную плату. В таком случае вы не ограничены каким-либо сроком в выполнении этой работы. Если мы говорим о срочных договорах, то это означает, что при поступлении на работу вы уже знаете, когда закончится срок вашей работы, и вас уволят или продолжат сотрудничество», – отметила Ирина Славинская.
Юрист отмечает, что «уловка» срочных договоров заключается в том, что работник фактически зависит от работодателя, от того, как он к нему относится, не только от профессиональных навыков, но и также от субъективных отношений между работником и работодателем. Также в начале 2016 года, когда обсуждали предыдущий проект Трудового кодекса, речь шла о рисках установления надзора за работниками. Эта норма регулируется 29 статьей. Она позволяет работодателю осуществлять контроль выполнения работниками своих трудовых обязанностей, в том числе с использованием технических средств, но сегодня эта норма вызывает достаточно большое беспокойство по вопросам приватности. Также не установлено никакого перечня технических средств, которые можно использовать для сьемки работы. Также этот Трудовой кодекс расширяет основания для увольнения. Работодатель может выбирать по кругу оснований, например, если была разглашена коммерческая информация.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, закон, Трудовой кодекс, Верховная Рада
- Чиновники поживут на ползарплаты
- Государство обеспечит финансирование образования для детей, проживающих на линии разграничения в зоне АТО
- По каким пенсионерам ударит новый закон
- На Банковой почти готов законопроект о выборах в оккупированном Донбассе, - нардеп
- Официально: Виктор Янукович подписал все законы, принятые Верховной Радой
- Закон о декоммунизации: переименуем все за полгода. Предлагайте новые названия
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль19:10
- «Уловки» Трудового кодекса: скрытые камеры и срочные договора14:10
- Остановка метро: кто должен уйти в отставку13:56
- Политолог: Убийство Вороненкова - это чистый криминал, ФСБ так не работает13:40
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе 13:30
- Минималку в Украине могут повысить в три раза13:21
- Кто станет новым главой БПП: все кандидаты13:15
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- В Крыму ушла «под землю» трасса Севастополь-Симферополь13:05
- Что известно о киллере Вороненкова: уроженец Крыма и агент РФ — фото12:55
- Объединение с Россией: о чем Ле Пен вещает в Москве12:41
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы