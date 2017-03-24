В БПП хотят заменить Кличко на Гройсмана, но премьер еще думает

24.03.2017 17:00

В БПП рассматривают кандидатуру главы правительства Владимира Гройсмана в качестве главы партии, но премьер еще не принял решение. Об этом заявил замглав фракции БПП Алексей Гончаренко, передает 112.

"Кличко как госслужащий не может возглавлять партию, а Гройсман и члены Кабмина могут. Одна из потенциальных кандидатур - Гройсман, но, я так понимаю, он не принял еще для себя решение. Все решит съезд партии", - заявил Гончаренко.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко написал заявление о сложении полномочий председателя партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в мае прошлого года. Заявление должен рассмотреть политсовет, а дальше, по процедуре, решение должен принять съезд, который как избирает председателя партии, так и соглашается со сложением им полномочий. БПП так и не снял полномочий главы партии с Кличко.

Напомним, 1 мая 2016 года в Украине вступил в силу закон о госслужбе. Закон предусматривает следующие реформаторские новации: введение на все должности государственной службы будет происходить только по конкурсу на основе личных качеств и достижений кандидатов на должности, исключаются любые коррупционные механизмы при поступлении и прохождении государственной службы, государственная служба станет деполитизированной, устанавливается прозрачная модель оплаты труда, разработанная с учетом европейского опыта, вводится компетентностная модель управления человеческими ресурсами, оценка результатов работы государственных служащих, их карьерная мотивация, повышаются квалификационные требования.

Также стоит напомнить, что Кличко был избран главой БПП вместо Юрия Луценко во время съезда в августе 2015 года.

Источник: http://from-ua.com