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В Крыму ушла «под землю» трасса Севастополь-Симферополь
На участке дорожной трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь произошел оползень, из-за чего было полностью заблокировано движение транспорта.
Как передает replyua.net со ссылкой на сайт «администрации» Севастополя, инцидент произошел на участке между станцией Мекензиевы горы и селом Фруктовое. В результате схождения оползня «под землю» ушел участок трассы протяженностью около трехсот метров. «Власти» предупреждают водителей о том, что придется объезжать – в настоящее время весь транспорт движется по объездной трассе через Симферополь на Ангарский перевал, потом через Алушту и Ялту. «Власти» Севастополя уже сделали заявление о том, что ремонтные работы завершатся только к маю, не раньше 29 апреля.
Оползень фактически полностью уничтожил большой участок дороги – по трассе невозможно проехать в обе стороны. Причем дорога просела очень сильно – в некоторых местах сразу на несколько метров. Согласно распоряжению властей, движение транспорта сразу было перекрыто в обе стороны. Напомним, что ранее Сергей Аксенов жаловался на состояние дорог в Крыму.
Теги: Донбасс, Крым, Севастополь, Симферополь, трасса
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