В Минэнерго рассказали, как заменить антрацитовый уголь из РФ

24.03.2017 17:50

Украине необходимо запретить импорт антрацитового угля из Российской Федерации

Как передает Politeka, об этом в ходе брифинга заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Для того, чтобы обеспечить Украину углем в достаточном количестве, необходимо наладить поставки из зарубежа, минуя Россию.

«Понимая, что есть последствия блокады, министерство предлагает два шага: первый — это запрет на импорт антрацита с РФ для того, чтобы антрацит, который добывается на неподконтрольной Украины территории, не доходил до нас по завышенным в два-три раза ценам», — подчеркнул он.

Вторым вариантом, по словам министра, станет налаживание связей с посольствами стран, которые добывают антрацитовый уголь, для организации испортных поставок.

Как отметил Насалик, в 2017 году Украине необходимо почти 20 млн тонн угля, причем 4,7 миллиона тонн — непосредственно антрацитовый уголь.