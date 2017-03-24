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В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС

24.03.2017 15:43
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В районе Кадиевки оккупанты оборудуют позиции 122-мм артиллерии, - ИС

По оперативным данным группы ИС, российские оккупационные войска активно усиливают левый фланг своей Кадиевской (Стахановской) группировки – юго-восточнее Весёлогоровки отмечаются новые огневые позиции 122-мм ствольной артиллерии (6 ед. 122-мм гаубиц типа Д-30А).

Восточнее Алмазной – перемещение лёгкой бронетехники (не менее 5 единиц БМП-1/МТ-ЛБ).

Ранее группа ИС сообщала, что боевики «днр» снова запугивают население Донбасса "наступлением" ВСУ.

ИС



Теги: Донбасс, АТО, оккупанты
 
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