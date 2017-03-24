В России угрожают не пустить сборную Украины на ЧМ-2018 в ответ на запрет для Самойловой

24.03.2017 09:15

Российской певице запретили въезд в Украину из-за нарушения законодательства страны

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложить не пускать игроков сборной Украины на финальную часть ЧМ-2018 в России, если наша команда пробьется туда.

Этот может стать ответом на запрет со стороны СБУ на въезд в Украину участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой на три года. Решение о запрете въезда принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

"Это беспрецедентное решение, которое вызывает, мягко говоря, недоумение. Может, вообще нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников?

Наверное, на будущее надо иметь это в виду. Представьте ЧМ по футболу 2018 года, и мы запрещаем въезд ведущим игрокам сборной Украины, поводов можно найти массу. Представляете, какой шум поднялся бы", – заявил Владимир Джабаров.

Источник: http://sport.segodnya.ua