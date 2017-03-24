- У Порошенка порахували збитки внаслідок пожежі на складі боєприпасів у Балаклії09:32
- Сердце убийцы Вороненкова пытались запустить 10 раз09:28
- Силовики собираются тушить пожар возле Балаклеи – взрывов становится меньше09:20
- В России угрожают не пустить сборную Украины на ЧМ-2018 в ответ на запрет для Самойловой09:15
- За расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова взялась прокуратура Киева 08:20
- Грынив уходит с должности руководителя фракции БПП – Березенко07:50
- Взрывы в Балаклее: Порошенко срочно зовет на помощь НАТО07:43
- На Закарпатье массово госпитализируют детей07:20
- Порошенко и Лукашенко договорились активизировать политический диалог на всех уровнях07:05
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
В России угрожают не пустить сборную Украины на ЧМ-2018 в ответ на запрет для Самойловой
Российской певице запретили въезд в Украину из-за нарушения законодательства страны
Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложить не пускать игроков сборной Украины на финальную часть ЧМ-2018 в России, если наша команда пробьется туда.
Этот может стать ответом на запрет со стороны СБУ на въезд в Украину участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой на три года. Решение о запрете въезда принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.
"Это беспрецедентное решение, которое вызывает, мягко говоря, недоумение. Может, вообще нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников?
Наверное, на будущее надо иметь это в виду. Представьте ЧМ по футболу 2018 года, и мы запрещаем въезд ведущим игрокам сборной Украины, поводов можно найти массу. Представляете, какой шум поднялся бы", – заявил Владимир Джабаров.
Источник: http://sport.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, футбол
- В Азовском море терпит бедствие сухогруз. Экипаж сошел на хрупкий лед
- Медведев: Есть действующая договорная база с Украиной. Идеальная или нет, но она подлежит исполнению
- "Эскалация конфликта неизбежна, вплоть до покушения на Порошенко", - главред "Эха Москвы"
- Мнение: "Жертв и разрушений на Донбассе удалось бы избежать только в двух вариантах"
- Жители Донбасса не верят ни украинскому, ни российскому ТВ
- Самолет, который забирал Ерофеева и Александрова, вылетел из России в Украину
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль19:10
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"18:00
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие09:42
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Нардеп из Донецка Наталья ВЕСЕЛОВА: «Нам нужно стать максимально сильными, РЕАЛЬНО независимыми»08:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Лидер КНДР совершил крупнейшее ограбление банка в истории09:39
- У Порошенка порахували збитки внаслідок пожежі на складі боєприпасів у Балаклії09:32
- Сердце убийцы Вороненкова пытались запустить 10 раз09:28
- Силовики собираются тушить пожар возле Балаклеи – взрывов становится меньше09:20
- В России угрожают не пустить сборную Украины на ЧМ-2018 в ответ на запрет для Самойловой09:15
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Том Круз готовится выполнить самый сложный трюк в своей карьере08:32
- За расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова взялась прокуратура Киева 08:20
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Грынив уходит с должности руководителя фракции БПП – Березенко07:50
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы