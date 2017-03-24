В Украине резко возросли продажи иномарок

24.03.2017 15:35

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе 2017 года в годовом измерении вырос на 85%, а его стоимость увеличилась на 73%

Как пишет Politeka, об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Сообщается, что данная динамика послужила причиной снижения средней стоимости одной ввезенной из-за рубежа машины с $17,2 тыс. до $13,7 тыс.

Всего в январе в Украину было завезено 9219 автомобилей на сумму $130,8 млн. Подавляющее большинство среди импортированных авто составили легковые машины — 6701 шт. Валютные затраты на покупку такого количества машин были оценены таможней в $91,6 млн.

Как писала Politeka, управление государственной исполнительной службы в Черновицкой области готово безвозмездно передать желающим 15 легковых автомобилей.