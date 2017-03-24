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Взрывы в Балаклее: что известно о пострадавших
Количество пострадавших от взрывов на арсенале в городе Балаклее на Харьковщинеувеличилось до 5
Как пишет Politeka, об этом сообщает Галина Сироштан, заместитель начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА.
Недавно стало известно о еще одной пострадавшей женщине.
«Она находится в областной клинической больнице. Вчера она была прооперирована. На сегодняшний день состояние ее улучшилось. Она абсолютно адекватна, получает бесплатное лечение в полном объеме, проведено дополнительное обследование, угрозы жизни нет», — заявила Сироштан.
Трое из пяти пострадавших, о который известно на данный момент, находятся в больнице.
Как писала Politeka, харьковский журналист Леонид Мачулин рассказал, как власть обманывает обществе в отношении взрывов на складах с боеприпасами в городе Балаклея на Харьковщине.
По материалам «112 Украина».
Теги: Донбасс, Балаклея, пожар, взрыв
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