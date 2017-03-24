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Взрывы в Балаклее: что известно о пострадавших

24.03.2017 21:09
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Взрывы в Балаклее: что известно о пострадавших

Количество пострадавших от взрывов на арсенале в городе Балаклее на Харьковщинеувеличилось до 5

Как пишет Politeka, об этом сообщает Галина Сироштан, заместитель начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА.

Недавно стало известно о еще одной пострадавшей женщине.

«Она находится в областной клинической больнице. Вчера она была прооперирована. На сегодняшний день состояние ее улучшилось. Она абсолютно адекватна, получает бесплатное лечение в полном объеме, проведено дополнительное обследование, угрозы жизни нет», — заявила Сироштан.

Трое из пяти пострадавших, о который известно на данный момент, находятся в больнице.

Как писала Politeka, харьковский журналист Леонид Мачулин рассказал, как власть обманывает обществе в отношении взрывов на складах с боеприпасами в городе Балаклея на Харьковщине.

По материалам «112 Украина».



Теги: Донбасс, Балаклея, пожар, взрыв
 
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