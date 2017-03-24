Взрывы в Балаклее: Порошенко срочно зовет на помощь НАТО

24.03.2017 07:43

Президент Украины Петр Порошенко дал срочное поручение по чрезвычайной ситуации вБалаклее Харьковской области

Как пишет Politeka, соответствующее заявление глава украинского государства опубликовал на своей странице в Twitter.

В частности, Порошенко поручил срочно привлечь помощь сил НАТО для разминирования опасной территории под Харьковом.

Исполнить данное поручение президента «в срочном порядке» должны Министерство иностранных дел, Министерство обороны и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Дал поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее», – заверил Порошенко.

Напомним, масштабный взрыв с последующей детонацией боеприпасов и пожаром на складах Минобороны в Балаклее произошел в ночь на 23 марта.

Сейчас проводится эвакуация населения.