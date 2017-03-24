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Взрывы в Балаклее: Порошенко срочно зовет на помощь НАТО

24.03.2017 07:43
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Взрывы в Балаклее: Порошенко срочно зовет на помощь НАТО

Президент Украины Петр Порошенко дал срочное поручение по чрезвычайной ситуации вБалаклее Харьковской области

Как пишет Politeka, соответствующее заявление глава украинского государства опубликовал на своей странице в Twitter.

В частности, Порошенко поручил срочно привлечь помощь сил НАТО для разминирования опасной территории под Харьковом.

Исполнить данное поручение президента «в срочном порядке» должны Министерство иностранных дел, Министерство обороны и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Дал поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее», – заверил Порошенко.

Напомним, масштабный взрыв с последующей детонацией боеприпасов и пожаром на складах Минобороны в Балаклее произошел в ночь на 23 марта.

Сейчас проводится эвакуация населения.



Теги: Донбасс, Балаклея, НАТО, взрывы, Порошенко
 
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