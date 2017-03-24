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Взрывы в Балаклее: стало известно о погибшей

24.03.2017 12:20
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Взрывы в Балаклее: стало известно о погибшей

В результате взрывов на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской погибла женщина

Как передает Politeka, об этом 24 марта сообщил пятницу председатель ДСНС Николай Чечеткин во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

«Поздно вечером в ходе обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями здания найдено погибшую женщину 1951 года рождения», — сказал он.

Также, по словам Чечеткина, в результате попадания снаряда в дом получила осколочное ранение головы женщина 1962 г.р.

Отметим, сегодня, на вторые сутки ЧП, в Балаклее продолжают греметь взрывы различной интенсивности. Из зоны возможного поражения эвакуировано около 20 тыс. человек. Для них созданы условия обеспечения жизни (открыты эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение). При этом люди продолжают покидать город. Сотрудники полиции патрулируют улицы для обеспечения правопорядка и охраны жилищ эвакуированных жителей.

Напомним, масштабный пожар с последующей детонацией боеприпасов и пожаром на складах Минобороны в Балаклее начался в ночь на 23 марта.



Теги: Донбасс, Балаклея, взрыв, Харьковская область, погибла
 
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